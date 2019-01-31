كتلة القانون النيابية تدعو الى الوقوف بوجة الاجراءات اللاقانونية والمواقف غير المسؤولة

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب خلف عبد الصمد، مجلس النواب الى الوقوف بوجه ما أسماها "الاجراءات اللاقانونية والمواقف غير المسؤولة" لوزير الخارجية محمد علي الحكيم.

وقال عبد الصمد، في بيان لمكتبه الإعلامي أمس الأربعاء، 30 كانون الثاني 2019، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم، قد تجاوز الخطوط الحمراء عندما اعلن الاعتراف بحل الدولتين وذلك يعني اعترافا ضمنيا بالكيان الصهيوني متجاوزا بذلك احد ابرز ثوابت العراق طيلة عقود، فضلا عن طلبه استثناء عدد من الموظفين ممن صدرت اوامر بنقلهم خارج الوزارة لاسباب قانونية وامنية و اخلاقية مخالفا بذلك قانون الخدمة المدنية و قانون حظر حزب البعث ".

وأضاف أن "الوزير قام باقصاء عدد من ذوي الشهداء المشهود لهم بالكفاءة من قبل المختصين في الوزارة من مناصبهم فضلا عن ايقاف نقل عدد من الموظفين من ذوي الشهداء في مخالفة قانونية بالاضافة الى تقديمه مقترحا دون موافقة مجلس الوزراء لاضافة نص الى الموازنة هذا العام يقضي بحذف خدمات المفصولين السياسيين وشرائح اخرى باثر رجعي وضوابط لاختيار السفراء وفق مقاسات تنطبق على البعثيين وايقافه قائمة السفراء الذين اكملوا جميع متطلبات التحاقهم بالبعثات الدبلوماسية في فرنسا و بلجيكا و الفاتيكان وغيرها".

وأشار إلى ان الحكيم اخترق الاعراف الدبلوماسية، فيما اعتبر ان "هذه التصرفات اللامسؤولة تستدعي تدخلا عاجلا "، حسب تعبيره.

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