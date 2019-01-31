بالصور.. الاتصالات توقف عملية تهريب كبرى لسعات الانترنت في ديالى

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التصالات، عن ايقافها عملية تهريب كبرى لسعات الانترنت في ديالى، فيما توعدت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الحازمة بحق المهربين.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "بمتابعة وجهود حثيثة من كوادرنا للحد من ظاهرة تهريب سعات الانترنت وايقاف هدر ملايين الدولارات شهرياً، تمكنا اليوم من ايقاف التهريب عبر الكيبل الضوئي بحدود (16 لمدا)"، مبينة ان "هذا يعني ايقاف تهريب (احد عشر مليون دولار شهريا)".

واضافت ان "التهريب ممتد عبر منفذ المنذرية، ويحمل اسم احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، حيث يقوم بتمرير سعات ضخمة جداً تتكون من 72 شعيرة"، متوعدة بـ"اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الحازمة بحق المهربين لحماية اقتصاد البلد وامنه المعلوماتي".

ودعت الوزارة "القوات الامنية والاهالي في مختلف المحافظات الى التنسيق والتعاون مع كوادر وزارة الاتصالات للسيطرة والقضاء على آفة التهريب".

واعلنت وزارة الاتصالات، في 24 كانون الاول 2018، الاطاحة باكبر عمليات التهريب لسعات الانترنت في محافظة كركوك، مبينة ان العملية تعادل ضبط خمسة مليون دولار شهرياً حسب التقديرات.

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