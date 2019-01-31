2019/01/31 | 09:41

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وزارة التربية تعلّق على "تصحيح الدفاتر" لامتحانات نصف السنة

بغداد -

كلمة

أصدرت وزارة التربية أول إعلان عن النتائج الاولية لعملية

تصحيح الدفاتر الإمتحانية لنصف السنة.

وقالت وزارة التربية ان النتائج الاولية لعملية تصحيح الدفاتر

الامتحانية جيدة، بينما باشر أكثر من تسعة ملايين طالب وتلميذ

بالمدارس الابتدائية والثانوية ببغداد والمحافظات عطلتهم الربيعية

بعد ان انتهوا اليوم الخميس من امتحانات نصف السنة دون تسجيل أي

خروقات.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح صحفي

تابعه «موقع كلمة الإخباري»، ان الوزارة "لم تسجل

اي خروقات في المراكز المخصصة لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي

2018 -2019".

وأضاف أن "أكثر من تسعة ملايين طالب وتلميذ ببغداد والمحافظات،

سيبدؤون عطلتهم الربيعية اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق الاول من

شباط، بينما سيبدأ الفصل الثاني في 17 من الشهر نفسه".

وأشار إلى ان "لجانا تتابع عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية من اجل

رصد اي حالات تزوير قد تشهدها النتائج او غيرها من الخروقات، مؤكدا

ان النتائج الاولية لها جيدة".

وأكد ان "عملية التصحيح تتم من خلال لجان امتحانية خاصة لكل مدرسة".

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