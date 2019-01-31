عمار الحكيم: حان الوقت للنهوض بحقوق الكورد الفيليين

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، على ضرورة النهوض بحقوق الكورد الفيليين.



مؤكداً أنهم قد تعرضوا إلى مظلومية كبرى.وذكر بيان لمكتب عمار الحكيم واطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، "ان السيد عمار الحكيم التقى وفدا كبيرا من التحالف العراقي للأكراد الفيليين برئاسة الشيخ أسد الله الفيلي وبحضور عدد من قيادات التحالف وأعضاء مكتبه السياسي وجمعا من كوادره الشابة".وأكد على أن "الكرد الفيليين قد تعرضوا إلى مظلومية كبرى وأن الوقت قد حان لأن ينهض أبناء هذا المكون الكريم بمشروع جامع يوحد الصف ويطالب بالحقوق بشكل منهجي وواقعي، وضرورة عدم الاكتفاء باستذكار المظالم دون عملٍ جاد لرفعها، ومما يساعد على ذلك الاستقرار النسبي الملحوظ الذي يشهده الواقع السياسي في العراق والذي يمثل مناخا مناسبا لنجاح مثل هذه التجربة".وأبدى عمار الحكيم "عن استعداده للوقوف مع هذه التجربة وإسنادها سياسيا" مشدداً على "ضرورة فسح الفرص الجادة لشباب المكون الفيلي والعمل على تطوير قدراتهم".

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