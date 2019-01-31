أول إعلان للتربية عن نتائج نصف السنة وتحدد نهاية العطلة

2019/01/31 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت وزارة التربية أول إعلان عن النتائج الاولية لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لإمتحانات نصف السنة.

وأكدت وزارة التربية ان النتائج الاولية لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية جيدة، بينما باشر أكثر من تسعة ملايين طالب وتلميذ بالمدارس الابتدائية والثانوية ببغداد والمحافظات عطلتهم الربيعية بعد ان انتهوا اليوم الخميس من امتحانات نصف السنة دون تسجيل أي خروقات. وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح صحفي، ان الوزارة “لم تسجل اي خروقات في المراكز المخصصة لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2018 -2019” منوهاً بأن “أكثر من تسعة ملايين طالب وتلميذ ببغداد والمحافظات، سيبدؤون عطلتهم الربيعية اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق الاول من شباط، بينما سيبدأ الفصل الثاني في 17 من الشهر نفسه”.وشدد على ان “لجانا تتابع عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية من اجل رصد اي حالات تزوير قد تشهدها النتائج او غيرها من الخروقات، مؤكدا ان النتائج الاولية لها جيدة،” مشيرا الى ان “عملية التصحيح تتم من خلال لجان امتحانية خاصة لكل مدرسة. من جانبه بين مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح صحفي ان “امتحانات المدارس التي تقع ضمن قاطع مديرية الكرخ الثانية سارت بشكل موضوعي وان الاسئلة التي اعدها مختصون باللجان الامتحانية في المدارس كانت من المنهج ولا توجد اي أسئلة خارجية واجابات الطلبة كانت جيدة حيث هناك متابعة لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية،” منوها بان “اعلان النتائج غير مركزي وسيكون بحسب اسبقية كل مدرسة تنتهي من تصحيح دفاتر طلبتها لتعلن عنها قريبا”.





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