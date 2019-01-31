تحذيرات من انتشار حبوب منحفة ومنشطات جنسية تسبب السرطان

2019/01/31 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، الخميس، من انتشار بيع الحبوب المنحفة والابر الخاصة ببناء الاجسام وادوات التجميل والمنشطات الجنسية، والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر خدمة التوصيل.

وذكر المركز في بيان له، اليوم، 31 كانون الثاني 2019، انه تم رصد اشاعة تصنف بـ "اشاعات الامل" والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي هذه الاشاعة عن وجود حبوب وابر تنحيف،ونفخ الوجه، واذابة الشحوم، و الابر الخاصة ببناء الاجسام، يتم بيعها واستخدامها بدون رقابة طبية بعيدا عن الصيدليات والمداخر المختصة واحتمالية طريقة تخزين خاطئة.

وأضاف أنه "أثناء تتبع هذه المواقع والتواصل معها والتأكد من محتويات المواد التي يتم الترويج عنها تبين بأنها مواد غير خاضعه للرقابة الطبية ويؤدي استخدامها الى السرطان وتدمير الجهاز العصبي".

وأشار المركز إلى أن استخدام هذه المواد يؤدي أيضا إلى توقف دقات القلب المفاجئ وتؤدي الى الموت.

ودعا المركز المواطنين إلى الابلاغ عن مثل هذه الحالات الى الاجهزة الامنية وعدم التهاون مع مروجيها.

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