“محاربة الشائعات” يحذر من انتشار بيع الحبوب المنحفة والمنشطات الجنسية

2019/01/31 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، الخميس، من انتشار بيع الحبوب المنحفة والابر الخاصة ببناء الاجسام وادوات التجميل والمنشطات الجنسية والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر خدمة التوصيل.وقال المركز في تقريره اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم رصد اشاعه تصنف بأشاعات الامل والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي هذه […]

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