مصرف الرافدين يهدد باجراءات قانونية ضد شركات ومنافذ البطاقة

2019/01/31 | 10:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

هدد مصرف الرافدين،الخميس، بعض الشركات والمراكز التجارية وأصحاب المنافذ الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم بسبب ادعاءهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "هناك بعض المراكز التجارية والمؤسسات والجمعيات الاهلية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر اخبارا عن قيامها بترويج معاملات منح السلف للموظفين والمتقاعدين من مصرف الرافدين لقاء مبالغ معينة" .

وطالب المصرف بحسب البيان، الموظفين والمتقاعدين "بعدم التعاون مع هذه الجهات وان منح السلف يكون حصرا عن طريق فروع المصرف المنتشرة في البلاد والتقديم عليها الكترونيا وهي تخضع لإجراءات قانونية وصولا الى استكمال منحها للموظف او المتقاعد وبفترة وجيزة".

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