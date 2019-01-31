2019/01/31 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعتقلت هيئة النزاهة مكتب كركوك، صاحبي مذخر وصيدلة وسائقي ثلاثة شاحنات في السيطرة الجنوبية للمدينة اثناء محولتهم ادخال ادوية “مهربة”.وقال مصدر من نزاهة كركوك، إن “هيئة النزاهة مكتب كركوك ضبطت ثلاث شاحنات أدوية في سيطرة كركوك مهربة بدون أية موافقات من وزارة الصحة”.“اعتقال سائقي الشاحنات وصاحبي المذخر والصيدلية التي كانت الشاحنات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاهة كركوك تعتقل اصحاب مذخر وصيدلية وسائقي شاحنات متورطين بادخال ادوية مهربة للمحافظة كركوك ناو.

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