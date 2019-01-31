العلاق: تنفيذ مشروع مسح القوى العاملة سيخلق استجابة لمتطلبات سوق العمل

2019/01/31 | 10:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، الخميس، على أهمية تنفيذ مشروع مسح القوى العاملة وأثره في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وقالت أمانة مجلس الوزراء، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "العلاق التقى وفد بعثة منظمة العمل الدولية في العراق والمتمثل بفرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي / مدير فريق العمل اللائق، وعدد من الفريق الفني المتمثل بالمستشارين الاقليمين".

وأكد العلاق، بحسب البيان، على "أهمية تنفيذ مشروع مسح القوى العاملة وأثره في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل عبر جمع بيانات إحصائية لمشكلة البطالة ليتسنى وضع الخطط وإيجاد حلول مستدامه، فضلاً عن اهمية دعم القطاع الخاص كموجه لهذه التنمية من خلال تشجيع الاستثمار".

وأضاف البيان، أن "هاغمان أطلع على وضع برنامج العمل اللائق والأنشطة التقنية التي ستباشر بتنفيذها المنظمة في غضون الأشهر القادمة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى وبعض وكالات الأمم المتحدة عقب المشاورات التي جرت في الربع الثالث من العام 2018، ولاسيما مشروع مسح القوى العاملة التي ستموله المنظمة من ميزانيتها الأساسية بالشراكة مع مكتب الإحصاء المركزي العراقي، حيث سيساهم المشروع على وضع سياسة توظيف جديدة دعماً لجهود الحكومة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة".

وأشار إلى، أن "هاغمان قدم موجزا عن تفصيليا عن أعمالهم المتمثلة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بخصوص النازحين في المناطق المحررة، فضلا عن عملهم الآني وبطلب من الحكومة العراقية بدمج قانون الضمان الاجتماعي الخاص والعام".

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