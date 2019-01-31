2019/01/31 | 10:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش
خبر عاجل
البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش
كلمات دالّة :
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).