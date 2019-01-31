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البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش
2019/01/31 | 10:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش

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البيشمركة: ألمانيا زودتنا بصاروخ غير معادلة الحرب ضد تنظيم داعش

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