الجيش الالماني: عملنا مع قوات البيشمركة ليس منحصرا في التدريب والمشورة فقط

2019/01/31 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح ممثل الجيش الالماني ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في اقليم كوردستان يوم الخميس مستشفى لقوات البيشمركة في العاصمة اربيل .

وبلغت تكلفة المستشفى المخصصة لجرحى الحرب ضد التنظيم المتشدد 5 ملايين دولار امريكي، واستغرق تشييدها قرابة العام ونصف العام.

وقال ممثل القوات الالمانية في كلمة له خلال افتتاح المستشفى اليوم، "نحن هنا لتقديم المساعدة الى الكورد في مواجهة تنظيم داعش للإسف فان هذا الشعب قدم ضحايا باعداد كبيرة".

واضاف ان الحرب مستمرة مع مجاميع داعش المتبقية ولم تنته رغم الهزيمة التي لحقت به"، مؤكدا ان "تقديم الضحايا في هذه الحرب مستمر ايضا".

وعن نشاط القوات الالمانية في العراق قال ان "نشاطاتنا في العراق تتمثل في ثلاثة امور التدريب وتقديم المشورة والاعمار".

واردف ان "عملنا لم يكن منحصرا فقط في التدريب وتقديم المشورة لقوات البيشمركة ولكن يتمثل بالاعمار والبناء لكي تتحقق الفائدة المنشودة لهم".

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