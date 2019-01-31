الرافدين يهدد باجراءات ضد شركات ومنافذ البطاقة لادعائهم منح سلف

2019/01/31 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد مصرف الرافدين، الخميس، بعض الشركات والمراكز التجارية وأصحاب المنافذ الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم بسبب ادعاءهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “هناك بعض المراكز التجارية والمؤسسات والجمعيات الاهلية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر اخبارا عن قيامها بترويج معاملات […]

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