لجنة النزاهة النيابية تتوعد بكشف شبهات فساد خطيرة تتعلق بشركة كي كارد العراق

2019/01/31 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت لجنة النزاهة النيابية بكشف ” شبهات فساد خطيرة ” تتعلق بشركة ” كي كارد العراق “، فيما طالبت الحكومة بإصدار مذكرات قبض بحق مالكها وشركائه.

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