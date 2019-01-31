نائبة :الخنجر اختار شخصيات غير مؤهلة للمناصب الحكومية

2019/01/31 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عن كتلة الحل النيابية محاسن حمدون ، ان مرشحة وزارة التربية الجديدة سفانة الطائي لا تحظى بدعم جميع مكونات المحور الوطني ، مشيرة الى ان رئيس المشروع العربي خميس الخنجر اختار شخصيات غير مؤهلة لقيادة المناصب الحكومية.

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