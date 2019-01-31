خبير : المالكي هو من منح السمة القانونية للتواجد الامريكي في العراق

2019/01/31 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي ، ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي هو من منح السمة القانونية للتواجد الامريكي في قاعدتين شمالي العراق.

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