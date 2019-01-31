الرافدين يحذر منافذ “كي كارد” من اجراءات قانونية صارمة

2019/01/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حذر مصرف الرافدين، بعض الشركات والمراكز التجارية وأصحاب منافذ كي كارد، من اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم بسبب ادعاءهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك بعض المراكز التجارية والمؤسسات والجمعيات الاهلية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر اخبارا عن قيامها بترويج معاملات منح السلف للموظفين والمتقاعدين من مصرف الرافدين لقاء مبالغ معينة”.

ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين الى “عدم التعاون مع هذه الجهات”، مبينا ان “منح السلف يكون حصرا عن طريق فروع المصرف المنتشرة في البلاد والتقديم عليها الكترونيا وهي تخضع لإجراءات قانونية وصولا الى استكمال منحها للموظف او المتقاعد وبفترة وجيزة”.





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