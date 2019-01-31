النزاهة تنفذ عمليَّتي ضبط في بغداد وديالى بحقِّ مُتَّهمِينَ بالاحتيال والرشوة

2019/01/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق بغداد ومكتب تحقيق ديالى، بعد مُتابعةٍ وتحرٍّ، من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين بالاحتيال والرشوة في بغداد وديالى مُتلبِّسين بالجرم المشهود.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين؛ لقيامه بممارسة عمليَّات النصب والاحتيال على المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين في مُؤسَّسات الدولة مُدَّعياً انتسابه لإحدى المُؤسَّسات الأمنيَّة”، لافتاً إلى أنه “تمَّ التواصل مع المُتَّهم عبر مواقع التواصل الاجتماعيِّ ومتابعته وضبطه في إحدى مناطق العاصمة على وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983”.





وأضافت، ان “فريقاً من مكتب تحقيق ديالى التابع للهيأة انتقل إلى دائرة بلديَّة بعقوبة تمكَّن من ضبط اثنين من مُوظَّفي قسم الأراضي في البلديَّة مُتلبِّسَينِ بجريمة الرشوة على وفق أحكام المادَّة 307 من قانون العقوبات، وضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ”.





وأشارت إلى أنَّ “عمليَّتي الضبط في بغداد وديالى تمَّتا؛ تنفيذاً لمُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، فيما سيق المُتَّهمون المضبوطون صحبة المُبرزات الجرميَّة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.





وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت الشهر الجاري عن ضبط شخصٍ ينتحل صفة مُفَتِّشٍ عَامٍّ في العاصمة بغداد مقابل وعود بصرف قروضٍ من أحد المصارف الحكوميَّة، وضبط امرأةٍ تتحايل على مواطنين بوعودٍ كاذبةٍ للتعيين.

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