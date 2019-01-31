2019/01/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط أصحاب مذاخر وشركات ادخلوا ادوية مهربة إلى كركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط أصحاب مذاخر وشركات ادخلوا ادوية مهربة إلى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).