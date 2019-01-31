عمليات الانبار تفجر ١١٢ عبوة ناسفة في البو دعلج

2019/01/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مركز الإعلام الأمني، الخميس، القبض على شخصين اثنين، اضافة إلى تفجير عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” في الانبار.وذكر بيان للمركز تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، أن “القوات الامنية في قيادة عمليات الانبار وخلال تفتيش مناطق جنوب الخط السريع تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم،اضافة […]

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