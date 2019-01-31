انهيار جسر في صلاح الدين جراء السيول

2019/01/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني العامة انهيار جسر حديدي في محافظة صلاح الدين نتيجة السيول.وذكر بيان للمديرية، إن "تشكيلات الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين استنفرت بشكل كامل تحسبا لأي حادث بسبب استمرار موجات السيول".

واشار البيان الى، ان "الانهيار الذي حصل في الجسر الحديدي الرابط بين قضاء الشرقاط وناحية الساحل نتيجة موجات الفيضان القادمة من الزاب الأعلى إلى الشرقاط".

وأكدت المديرية أن "الوضع مستقر حاليا ولا توجد أية خسائر وجميع تشكيلات دفاع مدني صلاح الدين مستنفرة لاي حادث طارئ".

تحرير: عامر الشيباني

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