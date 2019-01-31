مصرف الرافدين يهدد باجراءات قانونية ضد شركات ومنافذ البطاقة الكي كارد

2019/01/31 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هدد مصرف الرافدين، بعض الشركات والمراكز التجارية وأصحاب المنافذ الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم بسبب ادعاءهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “هناك بعض المراكز التجارية والمؤسسات والجمعيات الاهلية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر اخبارا عن قيامها بترويج معاملات منح السلف للموظفين والمتقاعدين من مصرف الرافدين لقاء مبالغ معينة”.وطالب البيان “الموظفين والمتقاعدين بعدم التعاون مع هذه الجهات وان منح السلف يكون حصرا عن طريق فروع المصرف المنتشرة في البلاد والتقديم عليها الكترونيا وهي تخضع لإجراءات قانونية وصولا الى استكمال منحها للموظف او المتقاعد وبفترة وجيزة”.





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