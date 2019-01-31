2019/01/31 | 10:42

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مفوضية حقوق الانسان تصف القطاع التربوي في ذي قار بالمقلق

‎شبكة اخبار الناصرية:وصفت مفوضية حقوق الانسان القطاع التربوي في محافظة ذي قار بالمقلق وغير المطابق للضوابط المعتمدة دوليا .وقال مدير مكتب المفوضية في ذي قار داخل عبد الحسين لشبكة اخبار الناصرية ، ان مكتبهم وثق العديد من الملاحظات المقلقة المتعلقة بالقطاع التربوي في المحافظة ، داعيا مديرية التربية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجتها .وبين ان ابرز ما رصدته المفوضية هو قدم وقلة الابنية المدرسية ، وتناوب اكثر من مدرسة على الدوام في بناية واحدة بدوامات ثنائية وثلاثية .

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