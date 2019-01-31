طائرة ملك اسبانيا تغادر بغداد وهي تحمل العلم العراقي

2019/01/31 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلغادرت طائرة الملك الاسباني فيليب السادس، العاصمة العراقية بغداد، وهي تحمل فوقها العلم العراقي "الرسمي".

وقالت السفارة الإسبانية بالعراق في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "طاقم الطائرة الخاصة بجلالة الملك الاسباني فيليب السادس تستعد لمغادرة الاراضي العراقية بعد اتمام زيارته الى جمهورية العراق بنجاح".مضيفةً، أن "الطائرة ستقلع حاملةً العلمين العراقي والاسباني عائدةً الى اراضي المملكة الاسبانية".وتابع البيان، "حيث يستمر العراق بجذب انتباه المجتمع الدولي".وكان ملك إسبانيا فيليب السادس قد وصل صباح أمس الأربعاء الى بغداد في زيارة رسمية، التقى خلالها مع رئيس الجمهورية بالإضافة الى لقائه مع القوات الاسبانية ضمن التحالف الدولي، بالعراق.

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