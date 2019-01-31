المرور العامة تحدد موعد توزيع اللوحات الألمانية على المواطنين المسجلين

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مديرية المرور العامة العاشر من شباط المقبل موعداً لبدء توزيع

وجبة جديدة من لوحات المركبات "الالماني" بين المواطنين المسجلين في

دوائرها ببغداد والمحافظات.

مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان أوضح أن

المديرية تمكنت من تجهيز المواقع التابعة لها في عموم المحافظات

بجميع اللوحات المسجل عليها من قبل المواطنين بعد تسلمها كميات تكفي

لسد حاجتها بالكامل من قبل الشركة الالمانية المتعاقد معها من قبل

وزارة الداخلية ، مبيناً أن المديرية قررت اعتماد الدوام المزدوج في

تلك المواقع مع الدوام ايضاً في العطل الرسمية لحين الانتهاء من

عمليات التوزيع.

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