النزاهة تضبط أصحاب مذاخر ومديري شركاتٍ أدخلوا أدويةً مُهرَّبة إلى كركوك

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّن ملاكاتها في مكتب

تحقيق كركوك، من تنفيذ عمليَّة ضبط عددٍ من أصحاب المذاخر ومديري

شركات الأدوية؛ لقيامهم بإدخال أدويةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ

مُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ إلى المحافظة.

وذكر بيان للنزاهة ان "الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل

العمليَّة، بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة انتقل

رفقة مُوظَّفين مُختصِّين من دائرة صحَّة كركوك إلى مدخل إحدى

السيطرات في المحافظة؛ لضبط المُتَّهمين والأدوية المُهرَّبة،

لافتاً إلى أنَّ المُتَّهمين (أصحاب المذاخر ومديري الشركات

الأدوية) قاموا بتهريب الأدوية إلى المحافظة عبر مركبات حمل

(برادات)".وأضافت أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط سبعة أشخاصٍ ضالعين في عمليَّة

التهريب ومركبتين مُحمَّلتين بالأدوية،" مُبيِّنةً أنَّه "تمَّ جرد

جميع المضبوطات وفق أحكام المادَّة (50) من قانون مزاولة مهنة

الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)".وأوضحت دائرة النزاهة أنه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ

بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضها بصحبة المُتَّهمين على

قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إيقافهم على ذمَّة التحقيق".

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