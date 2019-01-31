السيد الحوثي: الحديدة ليست سهلة إما السلام أو جهنم بانتظارهم

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي اليوم الخميس، تحالف العدوان السعودي والمرتزقة، بـ"جهنم" في حال عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال الحوثي، في

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