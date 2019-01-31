بتحليل الحمض النووي.. خبراء يحددون عمر جمجمة بشرية قديمة

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد الخبراء البريطانيون أن عمر الجمجمة البشرية القديمة، التي تم العثور عليها في أراضي منغوليا الحديثة، ما يقرب من 35000 سنة.حدد علماء من جامعة

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