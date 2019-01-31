فتح 5 شوارع بمنطقة الشعب بعد غلق دام لعدة سنوات

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة تلقت "الغدير" نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الشعب بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية عن خمسة شوارع بعد تأهيلها". وأضاف، ان "ملاكات الدائرة قامت بفتح شارعي (1و5) ضمن المحلة (339) وشارع (28) ضمن المحلة (331) وشارعي (33و35) ضمن المحلة (343) المغلقة منذ عدة سنوات بعد اعمال التنظيف ورفع النفايات وفتح الانسدادات وتسليك خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار".انتهى...س ح

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