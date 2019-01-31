غزوات وغارات بريّة أم فتوحات ؟

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جواد كاظم غلوم

كثرت الاقاويل المشوبة بالاتهامات التي وصلت الى حدّ الإدانات بشأن الفتوحات الاسلامية العابرة للقارات وا...

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