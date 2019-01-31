2019/01/31 | 10:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غزوات وغارات بريّة أم فتوحات ؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جواد كاظم غلوم
كثرت الاقاويل المشوبة بالاتهامات التي وصلت الى حدّ الإدانات بشأن الفتوحات الاسلامية العابرة للقارات وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غزوات وغارات بريّة أم فتوحات ؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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