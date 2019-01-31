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صفحاتٌ من تاريخٍ مجهول ...
2019/01/31 | 10:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سالنامة بغداد والادارة العثمانيَّة في الحلَّة  

 

حظيت مدينة الحلَّة عند الادارة العثمانية بأهمية خ...

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