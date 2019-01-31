صفحاتٌ من تاريخٍ مجهول ...

2019/01/31 | 10:43

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سالنامة بغداد والادارة العثمانيَّة في الحلَّة

حظيت مدينة الحلَّة عند الادارة العثمانية بأهمية خ...

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