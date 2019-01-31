كربلاء:ذوو المهن الصحية يقفون محتجين في مستشفى الهندية العام

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت نقابة المهن الصحية في مستشفى الهندية العام وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المهن الصحية والتمريضية على ساحة حدائق مستشفى الهندية العام بحضور مدير المستشفى وعدد الاطباء والصيادلة بالإضافة العشرات من اصحاب المهن الصحية والتمريضية.بين ممثل النقابة في المستشفى (الممرض الفني صفاء جابر الموسوي) لوكالة نون الخبرية ان وقفتنا هذه للمطالبة بحقوقنا المشروعة بعد ان باتت كل طلباتنا معطلة في اروقة البرلمان و وزارة الصحة ومجلس المحافظة وستكون هنالك وقفات اخرى حتى تحقيق المطالب في جميع محافظات العراق ,

واضاف الموسوي ان ذوي المهن الصحي يشكلون 70% من ملاكات الوزارة و المطالب تتلخص في رفع التسكين الوظيفي و زيادة مخصصات الخطورة من 50% الى 100 % و صرف قطع اراضي سكنية وتوسيع القبولات في الكليات والمعاهد،لافتا الى ان الهدف من هذه الوقفة ايصال رسالة الى صناع القرار بصورة لا تؤثر على اداء عملنا المكلفين به لخدمة المرضى والمراجعين اذ ننظمها في وقت نهاية الدوام الرسمي.

ومن جانبه اكد مدير مستشفى الهندية العام (الدكتور واثق الحسناوي) دعمه ومساندته لهذه الشريحة المهمة في المستشفى وانصافهم بتوفير حقوقهم.

وقال الحسناوي " بصفة مهنية مؤمن بان التمريضي يتعرض لخطورة كما اتعرض لها انا وزملائي الاطباء ومن الاولى ان تكون نسبة مخصصات الخطورة له 100%".

موضحاً ان هذه الوقفة لم تؤثر على عمل المستشفى اذ شارك بها ما يقارب 200 منتسب من اصل 1400 منتسب لضمان استمرار العمل في المستشفى على اتم وجه.

يشار الى ان مطالب ذوي المهن الصحية تركز على رفع المخصصات من 50% ‎ الى 100%‎، ورفع التسكين الوظيفي وتخصيص قطع اراضي سكنية لهم واحتساب الشهادة الاعلى المطابقة والمغايرة للاختصاص واشتراكهم في صناعة القرار الصحي وتشريع قانون التامين الصحي للمنتسبين.

اسامة الخفاجي

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