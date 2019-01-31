ضباب وامطار وتغير في درجات الحرارة في هذه المناطق

2019/01/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الامطار في الهطول على عدد من محافظات العراق خلال الاسبوع المقبل.وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم، مشيرا إلى تشكل الضباب وهطول امطار خفيفة في بعض المحافظات العراقية.وقال عطية، إن الاجواء غائمة جزئيا في عموم المحافظات ، تتحول الى غائمة في مدن وسط وشمال البلاد، موضحا وجود فرصة …

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