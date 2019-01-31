2019/01/31 | 10:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنفوجرافيك: أفضل الدول العربية للحياة في 2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع مباشر الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/31 | 10:44.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع مباشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك: أفضل الدول العربية للحياة في 2019) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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