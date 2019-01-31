2019/01/31 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عمليات بغداد : فتح الطرق المغلقة بسبب مياه الامطار في قضاء ابو غريب

31/01/2019 10:41:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن مواصلتها فتح الطرق المغلقة بسبب مياه الامطار في قضاء ابو غريب.

وذكر بيان للقيادة، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، وباشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة، يواصل الجهد الهندسي في الفرقة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال التنسيق مع الجهد البلدي لقضاء ابو غريب وذلك بسحب مياه الامطار من سوق ابي غريب".

واضاف ان "تم فتح الطريق الخدمي المحاذي للشارع العام لمنطقة حي الشهداء ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الرابع والعشرون".

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