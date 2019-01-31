رئاسة البرلمان: موازنة 2019 تضمنت إضافة تخصيصات لاتمام مشاريع متوقفة لسنوات ببغداد

2019/01/31 | 10:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت رئاسة البرلمان، الخميس، أن موازنة 2019 تضمنت إضافة تخصيصات كبيرة لاتمام المشاريع الكبيرة المتوقفة لسنوات في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لعضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الكعبي ترأس الاجتماع التداولي الثاني في مقر امانة بغداد، لبحث اهم المشاكل الخدمية التي تعاني منها العاصمة، وامكانية ايجاد الحلول لها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره عدد من النواب عن كتلة نواب بغداد، وذكرى علوش امين العاصمة بغداد، ووكيل الشؤون البلدية كريم البخاتي والمديرين العامين في الامانة".

وتابع، أن "الاجتماع بحث عددا من المواضيع الخاصة بموازنة امانة العاصمة والمشاكل التي تعاني منها العاصمة بغداد وبخاصة الخدمية منها والمتعلقة بالخدمات البلدية وشبكات الماء والمجاري وصيانة الطرق واعادة تأهيل المناطق التي شهدت مؤخرا رفع الحواجز الكونكريتية عنها، فضلا عن وجود نقص حاد في الاليات التي انعكست سلبا على الواقع الخدمي".

وشدد الكعبي، خلال الاجتماع، على الجميع "إيلاء اهتمام اكبر ببغداد كونها عاصمة العراق السياسية والتجارية ناهيك عن اهميتها التاريخية والحضارية، وهنا يجب ان تظهر بمظهر يليق باسمها"، لافتا إلى "ضرورة انجاز المشاريع المتلكئة".

وأشار إلى، أن "الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات وحضور وفود عربية ودولية كبيرة وبشكل يتطلب التحضير لها بمزيد من الخدمات"، مؤكدا أن "موازنة 2019 تضمنت اضافة تخصيصات كبيرة الغاية منها اتمام المشاريع الكبيرة التي تم البدء بها خلال السنوات الماضية وتوقفت بسبب توقف التخصيص، وتنفيذها سينعكس ايجابا على تأمين خدمة افضل للبغداديين وبخاصة الحد من الزحامات الشديدة التي تشهدها مداخل العاصمة وطرقها الداخلية".





من جهتها، استعرضت علوش "خطط دوائرها الخدمية والبلدية وتوجه الامانة في ادارة ملف قطاع النفايات ومشاكل العشوائيات والبناء في الاراضي الزراعية والية شمولها بالخدمات، وقدمت شرحا مفصلا بشان استعدادات دوائرها لتصريف مياه الامطار والاستعدادات المستمرة بهذا الشأن وايضا معالجة شحة الماء الصافي خلال فصل الصيف".





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