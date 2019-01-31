لجنة التخطيط الستراتيجي بمفوضية الانتخابات تلتقي فريق الايفس في العراق

2019/01/31 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي معن الهيتاوي بحضور اعضاء اللجنة، رئيس فريق الايفس في العراق انا ويكتروفيسكا.

وذكر بيان للمفوضية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقش الطرفان في الاجتماع الخطة الستراتيجية لمفوضية الانتخابات والاليات والطرق التي تضمنتها الخطة للسنوات المقبلة وامكانية تطبيق فقراتها خلال المدة القادمة بما يضمن تحقيق اهدافها التي وضعتها والبرنامج الزمني لها للارتقاء بالمؤسسة الى المستوى المطلوب وامكانية تنفيذ موضوعات الخطة على مستوى المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وجهود فريق الايفس في دعم عمل المفوضية وخطتها الستراتيجية من خلال وضع اليات الدعم المباشر في المجالات والتخصصات للدوائر والمكاتب الانتخابية وضع جدول زمني لتطوير قدرات موظفي المفوضية بما يضمن تحقيق خطوات نجاح الخطط الموضوعة”.





وأوضح الييان، ان “المفوضية مستمرة في عقد اللقاءات والاجتماعات والتداولات مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالشان الانتخابي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.





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