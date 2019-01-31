زبيدة.. سيدة الوجبات السريعة في المغرب

2019/01/31 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقب زبيدة بسيدة الوجبات السريعة بعد انتشار صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تركب على متن دراجتها النارية واضعة إعلانا بتحضير الوجبات السريعة وتوصيلها، وبين ليلة وضحاها انهالت عليها طلبات الزبائن الباحثين عن الطعام.

قصة السيدة زبيدة مليئة بالتحديات، فقد غيرت مسار مشكلة البطالة إلى عنوان اسمه «شهيوات الداري» الذي يحمل معاني الإصرار على التغيير نحو الأفضل.

يبدأ برنامجها اليومي في الساعات الأولى من الصباح، وتنتقل «زبيدة» بين المحلات لاقتناء مسلتزمات الوجبات السريعة، وفي بيتها المتواضع بمدينة الدارالبيضاء، تستعد لتحضير وجبة اليوم حسب لائحة الوجبات الأسبوعية، فمنذ عامين وهي تقوم بتحضير كل الأطباق والوجبات السريعة بنكهة وتوابل الطبخ المغربي، وتجمع بين دورها كزوجة وأم لثلاثة أبناء وعملها اليومي.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة قناة الغد من المغرب إكرام الازرق، عبر برنامج يوم جديد.

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