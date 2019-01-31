صور| تتويج الملك السادس عشر لماليزيا

2019/01/31 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج عبد الله أحمد شاه سلطان ولاية باهانج الوسطى كملك ماليزيا السادس عشر، اليوم الخميس، بعد ما يقرب من شهر من التنازل المفاجئ للسلطان محمد الخامس.

وأدى السلطان عبد الله، 59 عاما، الذي ارتدى حلة ملكية زرقاء، اليمين الدستورية في حفل بثه التلفزيون الماليزي اليوم الخميس في القصر الوطني حضره العشرات من الشخصيات البارزة.

ويتناوب تسعة من حكام الولايات على ملك البلاد في فترة ولاية تمتد لخمس سنوات في نظام فريد من نوعه في العالم.

استقال السلطان محمد الخامس، 49 عاما، بصورة مفاجئة في 6 يناير/كانون ثاني بعد عامين فقط من توليه العرش في أول تنازل من نوعه في تاريخ الأمة.

ولم يقدم محمد الخامس سببا للتنازل، لكنه جاء بعد زواجه من ملكة جمال روسيا السابقة التي تبلغ من العمر 25 عاما في نوفمبر/تشرين ثاني.

أدى السلطان عبد الله، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، والذي يعد شخصية بارزة في الهيئات الرياضية اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد تفقد حرس الشرف عسكري والتحية العسكرية في البرلمان.

كما يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس اتحاد الهوكي الآسيوي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهوكي.



يشغل سلطان ماليزيا دورًا شرفيا إلى حد كبير، حيث تتركز السلطة الإدارية في يد رئيس الوزراء والبرلمان.

لكن الملك يحظى باحترام كبير كحارس للإسلام وتقاليد الملايو، خاصة بين الأغلبية المسلمة من المالاي.



السلطان هو الرئيس الإسمي للحكومة والقوات المسلحة.



وتلزم موافقته على جميع القوانين وتعيينات مجلس الوزراء وحل البرلمان للانتخابات العامة.

كما يصدر السلطان أيضا العفو عن المجرمين.



ويخصص دستور ماليزيا حوالي 5 ملايين رنجيت (1.21 مليون دولار) سنوياً لتغطية نفقات الملك وأسرته، بما في ذلك صيانة القصر، مع إمكانية زيادة المبلغ بموافقة مجلس الوزراء.

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