رئاسة البرلمان:الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات وحضور وفود عربية ودولية كبيرة لبغداد

2019/01/31 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراس حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاجتماع التداولي الثاني في مقر امانة بغداد، لبحث اهم المشاكل الخدمية التي تعاني منها العاصمة، وامكانية ايجاد الحلول لها بأسرع وقت ممكن.

وحضر الاجتماع عدد من النواب عن كتلة نواب بغداد، وذكرى علوش امينة بغداد، ووكيل الشؤون البلدية كريم البخاتي والمدراء العامون في الامانة. وبحث الاجتماع عددا من المواضيع الخاصة بموازنة امانة العاصمة والمشاكل التي تعاني منها العاصمة بغداد وبخاصة الخدمية منها والمتعلقة بالخدمات البلدية وشبكات الماء والمجاري وصيانة الطرق واعادة تأهيل المناطق التي شهدت مؤخرا رفع الحواجز الكونكريتية عنها، فضلا عن وجود نقص حاد في الاليات التي انعكست سلبا على الواقع الخدمي . وقال الكعبي ان “على الجميع ايلاء اهتمام اكبر ببغداد كونها عاصمة العراق السياسية والتجارية ناهيك عن اهميتها التاريخية والحضارية ، وهنا يجب ان تظهر بمظهر يليق باسمها ، مشددا على ضرورة انجاز المشاريع المتلكئة” مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات وحضور وفود عربية ودولية كبيرة وبشكل يتطلب التحضير لها بمزيد من الخدمات”.وأكد ان “موازنة 2019 تضمنت اضافة تخصيصات كبيرة الغاية منها اتمام المشاريع الكبيرة التي تم البدء بها خلال السنوات الماضية وتوقفت بسبب توقف التخصيص ، وتنفيذها سينعكس ايجابا على تامين خدمة افضل للبغداديين وبخاصة الحد من الزحامات الشديدة التي تشهدها مداخل العاصمة وطرقها الداخلية”.من جهتها استعرضت علوش خطط دوائرها الخدمية والبلدية وتوجه الامانة في ادارة ملف قطاع النفايات ومشاكل العشوائيات والبناء في الاراضي الزراعية والية شمولها بالخدمات، وقدمت شرحا مفصلا بشأن استعدادات دوائرها لتصريف مياه الامطار والاستعدادات المستمرة بهذا الشأن وايضا معالجة شحة الماء الصافي خلال فصل الصيف. واشاد النواب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الامانة، وبخاصة الجهود الكبيرة التي بذلك خلال الايام الماضية في سحب وتصريف مياه الامطار التي هطلت على عاصمتنا الحبيبة خلال موسم الشتاء الحالي.





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