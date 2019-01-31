2019/01/31 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد بن زايد: نتطلع للقاء التاريخي الذي سيجمع بابا الفاتيكان مع شيخ الأزهر

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