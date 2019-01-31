بابل.. أعادة النازحين مطلب وطني

2019/01/31 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بابل كرار العبادي، الخميس، سعيه الى تنفيذ خطة لاعادة جميع نازحي ناحية جرف الصخر خلال عامين، مشيدا بدور رئيس البرلمان محمد الحبلوسي في اعادة النازحين إلى المحافظ..وقال العبادي في تصريح تابعته وكالة وطن، ‘سنبدأ بعملية اعادة نازحي جرف الصخر وسينتهي ملفهم خلال عامين بعد ان نبني مناطقهم ونعيد تأهيلها’.واضاف العبادي ‘ندعم […]

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