رعب بين لاعبي كارديف بسبب الطائرات

2019/01/31 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدافع كارديف سيتي سول بامبا، أن بعض لاعبي فريقه يخشون السفر بالطائرة بعد اختفاء المهاجم الأرجنتيني المنضم حديثاً هذا الشهر إيميليانو سالا فوق القنال الإنجليزي منذ أيام قليلة.وخاض كارديف مباراته الأولى منذ اختفاء سالا عندما خسر 1-2 أمام آرسنال الثلاثاء، حيث تم تكريم اللاعب الأرجنتيني المفقود وكذلك عن قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون […]

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