2019/01/31 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تخلو الزيارات الرسمية بين الدول والبروتوكولات من الاخطاء التي تصل في بعض الاحيان الى درجات عالية من السذاجة ولكن قد يظن البعض انها مقصودة.واعتذرت مدريد عن خطأ دبلوماسي رافق بداية زيارة ملك إسبانيا إلى العراق وهي أول زيارة لملك إسباني منذ أربعة عقود.وأثارت طائرة ملك إسبانيا الاستغراب عندما حطت في مطار بغداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطأ كبير اثناء زيارة ملك اسبانيا للعراق ..



بالصورة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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