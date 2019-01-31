2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأمريكية في إطار مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص المعروض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأمريكية.. النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأمريكية.. النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).