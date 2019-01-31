2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، إستدعاء وزير العدل وكالة ومدير عام دائرة الإصلاح لمعرفة تداعيات منع عدد من لجنة حقوق الإنسان النيابية الى سجن العدالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتخذ إجراء بشأن منع أعضائه من دخول سجن العدالة بالكاظمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتخذ إجراء بشأن منع أعضائه من دخول سجن العدالة بالكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).