2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ عدد السكان في مصر بحسب آخر إحصاء 98,217 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 200 ألف خلال 48 يوما فقط.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء، حول تقديرات عدد السكان في مصر، نشرت في وقت سابق، ان محافظة القاهرة تعد أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ 9,810 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8,930 مليون نسمة.

ومقارنة بالأعوام الماضية، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 25,2 مليون نسمة خلال 12 عاما، حيث سجل 72,8 مليون نسمة عام 2006 مرتفعا إلى 76,1 مليون نسمة في بداية عام 2009، فيما بلغ 96,3 مليون نسمة بداية عام 2018، و98 مليون نسمة بنهايتها "في 11 كانون الأول الماضي".

وكان التعداد السكاني في مصر بلغ 97,55 مليون نسمة في الداخل خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي، بينما بلغ حوالي 10 ملايين نسمة في الخارج، ويتراوح متوسط الزيادة السنوية فى عدد سكان مصر من 2- 4 مليون نسمة، وهو ما يشير إلى وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة قبل نهاية العام الحالى.

جدير بالذكر انه وبحسب تقارير دولية صادرة عن شعبة السكان فى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 153,8 مليون نسمة عام 2050، مرتفعا إلى 208,3 مليون نسمة بحلول عام 2100.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر على عتبة ال100 مليون نسمة بزيادة 200 الف خلال 48 يوماً فقط) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر على عتبة ال100 مليون نسمة بزيادة 200 الف خلال 48 يوماً فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).