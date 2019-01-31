نائب سابق عن محافظة ديالى يتوقع أحداثا كبيرة تنتظر العراق ودول المنطقة

2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب السابق عن محافظة ديالى، محمد الدايني، ان الواقع السياسي يترقب أحداث كبيرة تنتظر العراق ودول المنطقة، فيما أشار إلى ان واشنطن ليست بحاجة لإعادة نشر قواتها بالعراق لانها لم تغادره سابقا.

وقال الدايني، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" أمس الأربعاء، 30 كانون الثاني 2019، "نثمن رؤية بعض الأطراف بمراجعة الذات وضرورة قصوى التحلي بالشجاعة والجرأة والمصداقية ومغادرة الماضي الآليم وتأسيس علاقات سياسية واجتماعية تسودها المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وأرجاع الحقوق والايمان بقيمة الأنسان ومحاربة مشاريع الفساد".

وأضاف ان الواقع السياسي يترقب أحداث كبيرة تنتظر العراق ودول المنطقة.

وفيما يتعلق بأنباء إعادة نشر قوات أمريكية في العراق، أشار الدايني إلى ان "أمريكا لا تحتاج شركاء لإعادة انتشار قواتها الموجودة اصلا في العراق ولم تغادره كما اوهموا الشعب في 31 ديسمبر 2011 "، مؤكدا أن "أمريكا تخطط لأمر اكبر من العراق...نترقب أحداث إقليمية كبرى!"، على حد قوله.

وكان الدايني، أفاد في وقت سابق، ان "نشر القوات الأمريكية في العراق يعكس فشل أدوات مستنقع الفساد والتزوير وضياع مفهوم الادارة، وغياب المشروع السياسي الديمقراطي الجامع والخالي من الفساد والظلم "، داعيا إلى تغليب لغة العقل والمنطق والتسامح على لغة الانتقام والعنف والتطرف .

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