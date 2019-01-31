قوى متحالفة مع الشيعة ترفض

2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر تحالف "المحور الوطني" الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية في البرلمان والحكومة العراقية يوم الخميس عن رفضها فتح "وحدة تبليغ دينية" من قبل الحشد الشعبي في محافظة الانبار غربي البلاد.

وهذا التحالف منضوٍ في ائتلاف "البناء" بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتحالف "الفتح" هادي العامري.

وقال النائب عن التحالف عادل المحلاوي في بيان ان "هناك محاولات بغيضة قد تكون مدعومة خارجيا من جهات لا تريد للعراق خيرا تحاول اعادة العراق للمربع الاول واثارة الفتن والعداوات بين العراقيين وهذا لا نسمح به".

ودعا "القوى السياسية والاجتماعية والدينية للتصدي له من خلال رفض كل ما يثير الحساسيات والخلافات بين العراقيين ومثال على ذلك افتتاح الحشد الشعبي لما يسمى بوحدة التبليغ الديني في قضاء حديثة غرب المحافظة منعاً لنشر الفتنة الطائفية من جديد وهي محاولة ممنهجة لفرض احادية مذهبية على ابناء الشعب العراقي الذي يمتاز بتنوعه والتي تعد مصدر قوة له".

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت قبل ايام كتابا صادر عن الحشد الشعبي يقضي بفتح وحدة تبليغ دينية في الانبار المحافظة التي تكاد تخلو من الشيعة.

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