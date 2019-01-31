2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تحدد موعد توزيع لوحات "الألماني" للمركبات حددت مديرية المرور العامة، موعد توزيع "وجبة جديدة" من لوحات المركبات {الالماني} بين المواطنين المسجلين في دوائرها ببغداد والمحافظات.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مؤيد خليل سلمان، في تصريح صحفي ان "المديرية تمكنت من تجهيز المواقع التابعة لها في عموم المحافظات بجميع اللوحات المسجل عليها من قبل المواطنين بعد تسلمها كميات تكفي لسد حاجتها بالكامل من قبل الشركة الالمانية المتعاقد معها من قبل وزارة الداخلية".ودعا سلمان المواطنين الى مراجعة تلك المواقع ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق العاشر من شهر شباط المقبل لتسلم، اللوحات الخاصة بمركباتهم".وبين ان "المديرية قررت اعتماد الدوام المزدوج في تلك المواقع مع الدوام ايضا في العطل الرسمية لحين الانتهاء من عمليات التوزيع".من جانبه، ذكر العميد عمار وليد من إعلام المديرية، في بيان "سبق أن أعلنا وصول اللوحات الخاصة بالمركبات وبعد تسلم نتيجة الفحص والقبول تم تسليمها وحسب الاحتياج إلى موقعي الحسينية والتاجيات وباقي المحافظات بطبع جميع اللوحات الخصوصي حسب توجيهات المدير العام".

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